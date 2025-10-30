Slušaj vest

Oslabljeni Los Anđeles Lejkersi savladali su prethodne noći na gostovanju ekipu Minesote rezultatom 116:115, a junak trijumfa bio je fenomenalni Ostin Rivs, koji je uz zvuk sirene postigao koš za pobedu ekipe iz LA.

Bez povređenih lidera tima, Luke Dončića i Lebrona Džejmsa, Lejkersi važili za totalne autsajdere protiv Vulvsa, međutim, nezaustavljivi Rivs režirao je senzaciju u Mineapolisu.

Ostin Rivs Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Na šest sekundi pre kraja meča, pri rezultatu 115:114 u korist domaćina, Lejkersi su imali napad. Rivs je dobio loptu, provukao se između Ejtona i Gobera i krenuo ka košu. Kako bi izbegao rampu bacio je "flouter" i pogodio uz zvuk sirene.

Meč je završio sa 28 poena i 16 asistencija.

Podsetimo, od starta sezone Lejkersi zbog povrede nisu mogli da računaju na Lebrona Džejmsa, a poslednje tri utakmice odigrali su i bez svoje prve zvezde Luke Dončića. Rivs je blistao na tim mečevima. Protiv Sakramenta je ubacio 51 poen, Portladnu je spakovao 41, a sada je uz 28 poena postigao i koš za pobedu.

Svojim impresivnim partijama oduševio je i saigrača Luku Dončića, koji je nakon meča sa Minesotom na Tviteru objavio emotikon koze, odnosno GOAT-a.

