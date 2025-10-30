Slušaj vest

Toronto Reptorsi izgubili su od Hjustona na svom terenu 121:139 i tako zabeležili svoj četvrti uzastopni poraz.

Najefikasniji u ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bio je Skoti Barns sa 31 poenom. Brendon Ingram je dodao 29 poena, Imanuel Kvikli je upisao 15 poena i sedam asistencija, dok je Kolin Marej-Bojls postigao 13 poena.

U ekipi Hjustona najefikasniji je bio Kevin Durent sa 31 poenom. Džabari Smit Džunior je dodao 25 poena, dok su po 18 poena postigli Alperen Šengun, koji je zabeležio i devet asistencija i osam skokova, i Ejmen Tompson, koji je upisao i devet skokova i sedam asistencija. Stiven Adams je utakmicu završio sa 12 poena i 12 skokova.

Toronto zauzima 12. mesto na tabeli Istočne konferencije sa jednom pobedom i četiri poraza, dok je Hjuston osmi na Zapadu sa skorom 2/2.

