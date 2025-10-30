Slušaj vest

Posle tri sezone provedene u Denver Nagetsima, NBA veteran i dobar prijatelj Nikole Jokića, Deandre Džordan, napustio je nedavno klub iz kolorada i potpisao jednogodišnji ugovor sa Nju Orleansom.

Tako su se Srbin i Amerikanac prvi put nakon Džordanovog odlaska iz kluba našli na suprotnim stranama terena.

Dobio je Džordan priliku da meč protiv bivšeg kluba započne kao starter, pa se na podbacivanju lopte našao upravo sa Jokićem.

Iako više ne igraju zajedno i ovaj put ispoštvali su svoj čuveni ritual. Podsetimo, pre početka svake utakmice u Denveru, Džordan i Jokić bi se izljubili tri puta, Amerikanac bi nakon toga seo na klupu, a Nikola krenuo ka centru.

Sada su to učinili na samom podbacivanju. Džordan je najpre zagrlio svog bivšeg saigrača, a onda je i ispoštvao tradicionalni srpski običaj i izljubio se sa Jokićem tri puta.

Na konferenciji za medije popularni Džoker se malo i našalio na račun Amerikanca.

"Nisam igrao protiv Di Džeja dugo, zapravo, kada razmišljam o tome. Dobro je imati ga tu, mislio osvojio sam loptu na podbacivanju, pa, samo samo to hteo da kažem", rekao je Jokić.

