Srbin je oštro reagovao na jednu konstataciju američkog novinara.

Ljudima koji sa strane posmatraju utakmice Denver Nagetsa deluje da Nikola Jokić ostvaruje tripl-dabl kao od šale, pa podvige Srbina uzimaju zdravo za gotovo.

Međutim, Jokić tvrdi da to nije nimalo lako ostvariti.

Denver je prethodne noći u "Bol Areni" savladao Nju Orleans rezultatom 122:88, a apsolutni heroj trijumfa bio je čudesni srpski košarkaš Nikola Jokić koji je za svega 27 i po minuta igre zabeležio četvrti uzastopni tripl-dabl u novoj NBA sezoni.

Nikola je meč završio sa 21 poenom (10/15 šut iz igre), 12 skokova i 10 asistencija.

Nakon meča usledila je konferencija za medije, na kojoj je Nikola odgovarao na brojna pitanja znatiželjnih novinara.

Očekivano, jedno od njih odnosilo se i na četiri uzastopna tripl-dabla na startu nove NBA sezone.

Jokića je iznervirala konstatacija jednog amreričkog novinara da je bez

većeg napora ostvario neverovatan niz, pa je očitao lekciju Amerikancima koji konstantno "furaju" tu priču.

"Nije bez napora! Mislim da treba da prestanemo to da govorimo. I dalje trčim kao ostali momci, i dalje skačem kao ostali momci, znate. Tako da ponekad samo igra ide na moju stranu i imam dobro veče, kao danas, mislim... Bila je to okej noć za mene, pristojna noć, kako god, dobra noć za mene. Nadam se da će tako biti i u budućnosti", rekao je Jokić.

Nikola je istakao da mu prija način na koji trener Dejvid Adelman često menja rotacije.

"Mislim da je to dobro - da igra igrač koji je u ritmu, da se probaju neke nove postave, novi igrači, nove rotacije. Deluje mi malo kao evropski stil, ko god krene, taj će da igra. Ko god bude imao dobru utakmicu, nastaviće da igra. Prošlu utakmicu protiv Minesote su različiti momci završili utakmicu, tako da mislim da tako i treba da bude", rekao je Jokić.

Usledile su i brojne pohvale na račun saigrača, a posebno je istakao mladog Pejtona Votsona, koji pruža sjajane partije na startu nove sezone.

"Da, da, napredovao je. Njegova kontrola lopte je dobra, napada teren, pronalazi slobodnog igrača, donosi dobre odluke. I u odbrani je čudovište. Videli ste onu sekvencu kad je imao dve blokade. Tako da, bio je stvarno dobar. Mislim, dobar je za nas na ovom, ovom početku sezone", rekao je Nikola.

Osvrnio se i na partije svog novog saigrača, iskusnog centra Jonasa Valančijunasa.

"Mislim da je on definitivno pretnja dole, znate. Taj momak može da postigne poene, i tako je veliki i dominantan dole, pa privlači pažnju, udvajanja, ili tera ljude da se skupljaju oko njega, a on je voljan dodavač, tako da će dodati loptu. Definitivno je to prednost za nas i može da nas uspori ako nam treba da usporimo igru. On zna kako da igra", ističe Nikola.

