Slušaj vest

Centralna figura meča ponovo je bio fantastični Nikola Jokić, koji je za samo tri četvrtine ostvario novi, četvrti uzastopni tripl-dabl ove sezone!

Za svega 27 i po minuta igre Srbin je zabeležio 21 poen (10/15 šut iz igre, 1/2 za tri poena), 12 skokova, 10 asistencija i dve ukradene lopte. Postao je tek treći igrač u istoriji NBA koji je sezonu otvorio sa četiri uzastopna tripl-dabl učinka. Pre njega to su uspeli da urade samo Oskar Robertson i Rasel Vestbruk, koji je rekorder sa 11 vezanih tripl-dablova.

1/5 Vidi galeriju Detalji sa meča Denver - Nju Orleans Foto: C. Morgan Engel / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

I pored toga što surovo dominira od starta sezone u NBA ligi i prosečno beleži 20.3 poena, 14.5 skokova i 11.3 asistencije po meču, te jedini od svih igrača prosečno ima tripl-dabl, Jokić nije prvi favorit za MVP trofej ove sezone. Kada to čujemo, ne ostaje nam ništa drugo nego da se zapitamo - šta još mora da uradi kako bi se našao na prvom mestu favorita?!

Kvota da će Nikola Jokić biti MVP NBA lige ove sezone trenutno je 4,10 i ispred njega nalaze se dva košarkaša - Šej Gildžes-Aleksander i Viktor Vembanjama.

Kvota na Gildžes-Aleksandera iznosi 2,50, dok je kvota na Vembanjamu 3,30.

Da se osvrnemo na učinak ova dva košarkaša u dosadašnjem toku sezone. Šej Gildžes-Aleksander prosečno beleži 34.8 poena, 6.2 skoka i 5.4 asistencije, a Oklahoma je na skoru 5-0 i svoj naredni meč igraće u noći između četvrtka i petka protiv Vašingtona (01.00).

1/4 Vidi galeriju Šej Gildžes-Aleksander na meču Atlanta - Oklahoma Foto: Todd Kirkland / Getty images / Profimedia

Sa druge strane, Viktor Vembanjama ima 31.0 poen, 13.8 skokova, 2.8 asistencije i čak 4.8 blokade po utakmici, a San Antonio Sparsi nemaju poraz i trenutno su na 4-0, a narednu utakmicu igraju protiv Majami Hita, takođe u noći između četvrtka i petka (01.30).

1/5 Vidi galeriju Viktor Vembanjama protiv Bruklina Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Dakle, Šej i Viktor su od Jokića bolji samo po poenima i po timskom skoru jer su Denver Nagetsi trenutno na 3-1. Kada se ukupni učinak gleda, nema dileme da je Nikola Jokić ostavio bolji utisak.

Iza pomenutih košarkaša na listi favorita za MVP trofej nalaze se Luka Dončić sa kvotom 6,25, Janis Adetokumbo (8,10), pa Tajris Maksi (čak 45). Nema dileme da prava borba tek sledi, a na Jokiću je da nastavi u istom ritmu i sigurni smo da će mu šanse za MVP trofej rasti.

Šta vi mislite, ko će osvojiti MVP trofej u NBA ligi ove sezone? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko će osvojiti MVP trofej u NBA ligi ove sezone? Nikola Jokić 62.5% Viktor Vembanjama 17.5% Šej Gildžes-Aleksander 10% Luka Dončić 7.5% Niko od navedenih, osvojiće ga neko od drugih košarkaša 2.5% Janis Adetokumbo 0%

BONUS VIDEO: