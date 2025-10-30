Slušaj vest

Briljirao je srpski košarkaš prethodne noći na utakmici protiv Nju Orleansa.

Denver je pred svojim navijačima u "Bol Areni" ubedljivo savladao Pelikanse rezultatom 122:88, a centralna figura meča bio je čudesni Somborac.

Jokić je meč završio sa tripl-dabl učinkom, četvrtim u nizu! Zabeležio je 21 poen, 12 skokova i 10 asistencija za nešto više od 27 minuta igre.

U moru atraktivnih poteza koje je izveo na ovom meču, jedan je privukao posebnu pažnju.

Reč je oneverovatnom pasu za Pejtona Votsona preko celog terena.

Pokupio je Nikola loptu posle promašaja Pelikansa, a onda iz okreta jednom rukom bacio nestvaran pas preko celog terena za mladog saigrača. Votson je prosledio loptu do Mareja, koji je ovu sjajnu akciju Nagetsa krunisao trojkom.

Snimak Jokićevog dodavanja ekspresno je postao viralni hit. Jedan oduševljeni navijač je uz video ostavio zanimljiv opis:

"Nikola, da li se šališ?"

Slični komentari preplavili su društvene mreže, pa je tako drugi napisao:

"Čoveče, kako je Jokić bacio taj pas Pejtonu sa jednom rukom?"

