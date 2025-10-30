Slušaj vest

Košarkaški savez Srbije danas je u Beogradskoj areni, u fantastičnoj atmosferi uz vrhunske efekte i mapiranje terena, organizovao “Media day” i predstavljanje Juniorske lige Srbije, Kadetske lige Srbije i Ženske kadetske lige Srbije za sezonu 2025-2026, kao i predstavljanje novih dresova svih 36 klubova učesnika ove tri lige, uz direktan prenos na Arena sport TV.

1/59 Vidi galeriju Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

Ovom sjajnom događaju prisustvovalo je oko 500 igračica i igrača iz sve tri lige iz cele Srbije, svih 36 ekipa sa stručnim štabovima, predstavnici klubova i predstavnici medija. Spektakularnu promociju, kojoj su prethodili trikovi sa loptom popularnog Trikija, uveličalo je obraćanje naše bivše trofejne reprezentativke Tine Krajišnik, sportskog psihologa i tim menadžera U19 reprezentacije Srbije Zorana Osmokrovića i sportske psihološkinje Tijane Brkić, a teme su bile mentalno zdravlje sportista, psihološki izazovi tokom karijere, podrška...

Promociji su ispred KSS prisustvovali potpredsednica za žensku košarku Ana Joković, potpredsednik za mušku košarku Nenad Krstić, potpredsednik za finansije i marketing i direktor muške reprezentacije Filip Sunturlić, potpredsednik za takmičenja Darko Jovičić i generalni sekretar Mićo Radanović.

„Izuzetno sam srećan što počinju Juniorska, Kadetska i Ženska kadetska liga Srbije – takmičenja koja su temelj budućnosti naše košarke. Svaka velika priča, medalja i svaki naš reprezentativac počeli su upravo ovde, u mlađim kategorijama, na terenima širom Srbije. Naš cilj kao Saveza jeste da svako dete koje se bavi košarkom ima uslove da napreduje, da sanja velike snove i da zna da su rad, disciplina i vera u sebe ključ svakog uspeha. U tome smo zajedno – Savez, klubovi, treneri, roditelji i lokalne zajednice. Nova sezona donosi nova takmičenja, nove izazove, ali i priliku da pokažemo koliko je naš sistem jak, organizovan i usmeren ka razvoju mladih talenata. Želimo da ove lige budu poligon za buduće reprezentativce, ali i za sve koji kroz sport uče vrednosti koje ostaju za ceo život – poštovanje, fer-plej, timski rad i istrajnost. Posebno želim da zahvalim svim klubovima koji ulažu u mlađe kategorije, trenerima koji posvećeno rade s decom, i roditeljima koji podržavaju svoje mlade sportiste. U ime Košarkaškog saveza Srbije, želim vam srećan početak nove sezone, puno uspeha i zdravlja“ – poručio je predsednik KSS dr Nebojša Čović.

Na početku zvaničnog dela programa, mladim košarkašicama i košarkašima dobrodošlicu u Beogradsku arenu poželeo je direktor ovog kultnog zdanja Stefan Babić.

„Želim vam svima dobrodošlicu u ovaj sportski hram. Želim vam puno uspeha u novoj sezoni, da vas povrede zaobiđu i nadam se da ćemo se videti još mnogo puta u ovoj sportskoj dvorani.

Zatim se brojnim zvanicama obratio potpredsednik KSS za takmičenja Darko Jovičić.

„Poštovana deco, takmičari i takmičarke, prvo želim da vam čestitam na plasmanu u ovaj nivo takmičenja i da vam poželim da budete zdravi i uživate igrajući košarku. Znate i sami da je košarka jedna plemenita i izuzetno zanimljiva igra i trudite se da svaki trenutak na terenu provedete uživajući. Nemojte nikad ići na trening ili utakmicu sa bilo kakvom vrstom pritiska, nego se trudite da kroz igru sazrevate. KSS je tu da vam obezbedi što kvalitetnije takmičenje, mi smo svetska košarkaška velesila i vi ste ti koji treba to u narednom periodu da dokazujete i dalje. Posebno bih se zahvalio trenerima, njihov posao je težak i odgovoran, ima ljudi u Srbiji koji znaju kroz šta prolazite radeći sa našom decom i dovodeći ih na taj nivo kvaliteta, retko ko vas se seti, ali vi stvarate nove šampione. Košarka i sport takođe imaju veliku pomoć države, mi to apsolutno zaslužujemo, a Srbija je uvek bila i biće zemlja u kojoj je sport najvažniji. KSS će se truditi da obezbedi visok nivo organizacije ovih takmičenja, naravno uz veliku regularnost i neka uvek bolji pobedi… – rekao je između ostalog Jovičić.

U ovim takmičenjima svaki region naše zemlje ima svog predstavnika i daje šansu mladim košarkašima i košarkašicama da se takmiče sa svojim vršnjacima iz svih krajeva Srbije. Takmičenja rastu iz godine u godinu, a KSS se trudi da organizacija, ne samo liga, nego i njihova promocija bude bolja svake godine. Tokom sezone, u ovim ligama će se odigrati skoro 400 utakmica, nakon kojih slede finalni turniri za prvaka države.

„Ženska kadetska liga Srbije već više od decenije stvara nove mlade košarkašice, koje su budućnost naše košarke. Neke od ovih devojčica su već nosioci igre u svojim klubovima i reprezentaciji i iz vikenda u vikend pokazuju kvalitet i prespektivu za visoke domete. U prošlosti, kroz ovu ligu su prošle mnoge naše zlatne reprezentativke, devojke koje su vratile našu žensku košarku na mapu Evrope i sveta, a jedna od njih je danas sa nama, naša Tina Krajišnik. Verujem da će u godinama koje su pred nama, kroz ovu jedinstvenu žensku kadetsku ligu Srbije stasavati nove seniorske reprezentativke, koje će sa ponosom nositi naš nacionalni dres na najvećim takmičenjima, jer mi ulažemo sve u budućnost srpske košarke. Želim svim ekipama puno sreće i dobre utakmice…“ – rekla je prilikom zvaničnog obraćanja potpredsednica KSS za žensku košarku Ana Joković.

Potpredsednik KSS za mušku košarku Nenad Krstić takođe se obratio prisutnima u Beogradskoj areni.

„Pred nama je nova sezona u najkvalitetnijoj kadetskoj i juniorskoj ligi, jedinstvenim jer su objedinile najkvalitetnije ekipe u ovim kategorijama iz cele Srbije. Juniorska liga Srbije i Kadetska liga Srbije izuzetno su važne za Košarkaški savez Srbije, koji se trudi da ih u svakoj novoj sezoni unapredi. Ova takmičenja rastu iz godine u godinu, organizaciono i u svakom smislu, zahvaljujući velikom trudu i ulaganju Košarkaškog saveza Srbije i podižu se na još viši nivo. Očekujemo od svih vas mnogo dobrih i neizvesnih utakmica, da ćete se sportski boriti za svaku pobedu i da ćete zahvaljujući napornom radu i kvalitetu ovih takmičenja jednog dana stići i do dresa seniorske reprezentacije. Srećno u novoj sezoni…“

Usledilo je predstavljanje Ženske Kadetske i Kadetske lige Srbije, i Juniorske lige.

U fantastičnom košarkaškom ambijentu, dresove su kadetkinjama delile potpredsednica KSS za žensku košarku Ana Joković, bivša trofejna reprezentativka Tina Krajišnik, Jelena Riboškić, u prisustvu prvotimke Crvene zvezde Helene Kovačević, košarkašica Mege Tijane Jelić i Milice Đokić i igračice Korać Akademije 011 Vere Simović.

Kapitenima kadetskih ekipa dresove su uručivali prvotimac FMP Aleksa Stanojević i košarkaš Mege Andrej Mušicki, potpredsednik KSS za mušku košarku Nenad Krstić i Jelena Riboškić.

Na kraju, predstavljeni su klubovi Juniorske lige Srbije, a kapitenima su dresove uručili potpredsednik KSS za mušku košarku Nenad Krstić, Aleksandar Arsić, prvotimac Partizana Mario Nakić i košarkaš Crvene zvezde Aleksej Nedeljković.

Usledilo je zajedničko fotografisanje svih učesnika, kao i promocija e sporta (e košarke), kojoj će KSS u narednom periodu posvetiti veliku pažnju.

PAROVI 1, KOLA TRIGLAV ŽENSKE KADETSKE LIGE (1. novembar):

Vojvodina 021 – Senta

Ras – Crvena zvezda

Partizan 1953 – Novosadska ŽKA

Mega Super – Duga

Jastrebac – Korać Akademija 011

Sloga – Plej of doo

PAROVI 1. KOLA TRIGLAV KADETSKE LIGE (1. novembar):

Borac – SPD Radnički

Trijumf – Dunav 2014

Partizan – BKK Radnički

Vojvodina – Dinamik

Crvena zvezda – Dinamo

Mega Super – Čačak 94

PAROVI 1. KOLA ARDU JUNIORSKE LIGE (1. novembar):

Sloboda – Crvena zvezda

Dinamik – Vojvodina mts

Veba basket – Partizan

Dunav 2014 – Sloga

Konstantin – Borac

Čačak 94 – Mega Super