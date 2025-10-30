Slušaj vest

Prvi čovek Oklahome i generalni menadžer, Sem Presti, otkrio je šokantnu vest, srpski košarkaš Nikola Topić vodi bitku sa rakom testisa.

Informacija je odjeknula u američkim medijima nakon što ju je Presti podelio sa novinarima u Oklahomi, a potom se brzo proširila društvenim mrežama.

Ipak, ima i razloga za optimizam. Presti je naglasio da su lekari „izuzetno pozitivni“ kada je reč o Topićevom oporavku. Mladi plejmejker je, prema njegovim rečima, sve do početka hemoterapije nastavio da trenira sa timom, pokazujući neverovatnu snagu i posvećenost.

"Jedino što od njega očekujemo jeste da se fokusira na ovo. To je prioritet. Vratiće se i igrati košarku kada bude mogao, nemamo nikakva očekivanja u pogledu toga. Ima našu potpunu podršku, ljubav i podstrek", rekao je Presti.

Topić je iza sebe imao izuzetno aktivno leto, nastupao je u Letnjoj ligi i bio deo priprema reprezentacije Srbije, ali ga je potom zadesio veliki peh.

Pre nekoliko nedelja Oklahoma Siti je saopštila da je mladi plejmejker imao „zahvat“ na testisima, ne otkrivajući tada detalje. Sada je generalni menadžer Sem Presti otkrio pravu prirodu problema i potvrdio da Topić boluje od raka testisa, uz ohrabrujuću poruku da su lekari izuzetno pozitivni.