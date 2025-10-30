KK PARTIZAN SE OGLASIO I POSLAO JAKU PORUKU NIKOLI TOPIĆU! "Brz oporavak Tope! Jači si"
Danas je stigla užasna vest da je srpskom košarkašu Nikoli Topiću dijagnostikovan rak testisa.
Ovu vest je potvrdio generalni menadžer Oklahome, NBA ekipe za koju nastupa mladi as, Sem Presti.
Topić je šestog oktobra bio podvrgnut operaciji testisa, ali do ove izjava Prestija nije bio poznat uzrok ovog hirurškog zahvata.
- Želim da dam apdejt stanja u kom se nalazi Nikola Topić. Kao što ste svesni, imao je operaciju testisa pred početak sezone. Ona je bila neophodna i odrađena je u Hjustonu da se utdvrdi da li Nikola ima rak. Rezultati biopsije su potvrdili da ima rak, ali su lekari iz Hjustona eksremno pozitivni oko ishoda njegove situacije - rekao je Presti.
Sada se ovim ružnim povodom oglasio i KK Partizan, koji je pružio podršku 20-godišnjem košarkašu.
- Brz oporavak Tope! Jači si - stoji u objavi Partizana.