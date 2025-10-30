Košarka
CRVENO-BELE MELJU REDOM: Košarkašice Crvene zvezde zadržale maksimalan učinak u Evrokupu
Košarkašice Crvene zvezde ostvarile su i četvrtu pobedu u Evrokupu.
Košarkašice Crvene zvezde Foto: FIBA
Crveno-bele su u okviru 4. kola Grupe E u Beogradu savladale letonsku Rigu rezultatom 84:66 (26:16, 30:17, 15:15, 13:18).
Tim Marine Maljković je potvrdio prolaz u nokaut fazu ovog takmičenja, a u preostala dva kola probaće da sačuva prvo mesto. U narednom kolu crveno-bele gostuju nemačkoj ekipi Sarluj.
U pobedničkom timu Daksi Fankam je postigla 20 poena, Alija Mažik 16, a Dorijan Sujić 15 poena.
