Košarkašice Crvene zvezde ostvarile su i četvrtu pobedu u Evrokupu.

Košarkašice Crvene zvezde Foto: FIBA

Crveno-bele su u okviru 4. kola Grupe E u Beogradu savladale letonsku Rigu rezultatom 84:66 (26:16, 30:17, 15:15, 13:18).

Tim Marine Maljković je potvrdio prolaz u nokaut fazu ovog takmičenja, a u preostala dva kola probaće da sačuva prvo mesto. U narednom kolu crveno-bele gostuju nemačkoj ekipi Sarluj.

U pobedničkom timu Daksi Fankam je postigla 20 poena, Alija Mažik 16, a Dorijan Sujić 15 poena.

