Ukrajinski košarkaš Aleks Len novi je centar Real Madrida, preneo je danas španski klub.Real Madrid je naveo da je sa Lenom dogovorio saradnju do juna 2027. godine.

Tridesetdvogodišnji Len prošlu sezonu proveo je u Sakramentu i Los Anđeles Lejkersima, u svojoj 12. sezoni u NBA ligi.

Visok 213 centimetara, Len je u februaru ove godine iz Sakramenta prešao u Vašington kao deo višestrane razmene u kojoj je Markus Smart završio u Vašingtonu. Vizardsi su ubrzo raskinuli ugovor s Lenom, koji je za njih već igrao tokom sezone 2020/21, pre nego što je kao slobodan igrač prešao u Sakramento.

Len je bio peti pik NBA drafta 2013. godine, kada ga je izabrao Finiks. U karijeri je još nastupao za Atlantu i Toronto. Deo ovogodišnjeg predsezonskog perioda proveo je sa Njujork Niksima.