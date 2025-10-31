Slušaj vest

Sam početak NBA sezone govori da ćemo gledati nikad dramatičniju bitku za MVP trofej, a za sada su se u prvi plan izdvojila tri košarkaša.

Nikola Jokić dominira iz meča u meč, a u noći između četvrtka i petka je bio na odmoru. To su iskoristili Šej Gildžes-Aleksander i Viktor Vembanjama da mu pošalju nove brutalne poruke i dokažu da ga čeka pakao i nikad teži zadatak ove sezone.

Jokić je i verovao da će Gildžes-Aleksander pružati MVP partije, ali ovakve igre Vembanjame teško da je neko očekivao.

1/51 Vidi galeriju Nikola Jokić u Denver Nagetsima Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Brutalni Vembanjama

San Antonio Sparsi savladali su Majami Hit sa 107:101, a Vembanjama je meč završio sa 27 poena, 18 skokova, šest asistencija i pet blokada! U potpunosti je zasenio sve na terenu, a jedini efikasniji od njega bio je Adebajo koji je za Majami postigao 31 poen i dodao deset skokova.

1/12 Vidi galeriju Viktor Vembanjama Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Nikola Jović je meč završio bez poena i sa po jednim skokom i asistencijom. Ovo je bila peta pobeda za Sparse iz isto toliko mečeva, a Viktor Vembanjama dokazao je da će se boriti za MVP trofej ove sezone.

Šej u svom stilu

Sa neverovatnim partijama nastavio je i Šej Gildžes-Aleksander koji je u šestoj pobedi Oklahoma Siti Tandera iz isto toliko mečeva, sada protiv Vašington Vizardsa (127:108) upisao 31 poen, sedam asistencija i tri skoka.

Nastavio je u svom stilu Šej i dokazao je da želi drugi MVP trofej u nizu.

1/11 Vidi galeriju Šej Gildžes-Aleksander Foto: Todd Kirkland / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Pored njega u timu Oklahoma dobri su bili i Džo i Mičel sa po 20 poena, dok je kod Vašingtona bolji od ostalih bio Mekolum sa 19 poena.

Ko će do MVP trofeja?

Sada se već postavlja veliko pitanja - ko će do MVP trofeja ove sezone?

Prvi favorit trenutno je Šej Gildžes-Aleksander, drugi je Viktor Vembanjama, dok je treći Nikola Jokić, ali ne bi trebalo zaboraviti ni Luku Dončića i Janisa Adetokumba.

Trka će biti veoma neizvesna, a vi glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima - ko bi po vama trebalo da bude MVP NBA lige ove sezone?

Anketa Ko će osvojiti MVP trofej u NBA ligi ove sezone? Nikola Jokić 62.63% Viktor Vembanjama 20.53% Šej Gildžes-Aleksander 6.84% Luka Dončić 6.84% Niko od navedenih, osvojiće ga neko od drugih košarkaša 2.11% Janis Adetokumbo 1.05%

BONUS VIDEO: