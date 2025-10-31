Slušaj vest

Nikola Jokić dominira u NBA ligi od starta sezone i u prva četiri meča upisao je isto toliko tripl-dablova.

Srpski centar je prosto nezaustavljiv, a zbog njega je u programu uživo došlo i do ozbiljne rasprave dva legendarna asa - Čarlsa Barklija i Šakila O'Nila.

Čarls Barkli koji se do tada svađao i dobacivao je Šakilu O'Nilu zbog međusobnih razmirica prekinuo je tu raspravu kako bi istakao da se ne slaže da je Viktor Vembanjama sa Sparsima najbolji posle Tandera, već da su ispred Denver Nagetsi predvođeni Nikolom Jokićem.

Nikola Jokić u Denver Nagetsima

- Neću da kažem San Antonio, moraće da mi se dokažu. Reći ću Denver, to je drugi najbolji tim na Zapadu po mom mišljenju. Zaista mi se dopada što je došao Kem Džonson, sviđa mi se kao pojačanje. Džamal Marej je u formi trenutno. Jokić, čoveče on je tako sjajan imao je tri tripl-dabla zaredom... Četiri? To je neverovatno, on u proseku ima tripl-dabl - istakao je Barkli.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Bilo kako bilo, već sada se postavlja veliko pitanja - ko će do MVP trofeja ove sezone?

Prvi favorit trenutno je Šej Gildžes-Aleksander, drugi je Viktor Vembanjama, dok je treći Nikola Jokić, ali ne bi trebalo zaboraviti ni Luku Dončića i Janisa Adetokumba.

Trka će biti veoma neizvesna, a vi glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima - ko bi po vama trebalo da bude MVP NBA lige ove sezone?

Anketa Ko će osvojiti MVP trofej u NBA ligi ove sezone? Nikola Jokić 67.08% Viktor Vembanjama 16.97% Luka Dončić 7.57% Šej Gildžes-Aleksander 5.73% Niko od navedenih, osvojiće ga neko od drugih košarkaša 2.04% Janis Adetokumbo 0.61%

