Slušaj vest

Džejkob Grandison košarkaš francuskog Bulazaka nalazi se pod istragom Međunarodne košarkaške orgranizacije, prenosi Bebasket.

Naime finski reprezentativac nije bio u timu već četiri utakmice za duele u francuskom šampionatu, a to je izazvalo veliku pažnju tamošnjih medija, međutim, klub se nije oglašavao.

Nikola Jokić na meču Srbija - Finska Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Kako se navodi, FIBA se bavi njegovim slučajem, odnosno da je pod lupom test sa Evropskog prvenstva u košarci. Ne precizira se o čemu je tačno, ali nema odgovora.

Podsetimo, Finska je nanela poraz Srbiji u osmini finala, kada su Orlovi na šokantan način ostali bez šanse za borbu za medalju.

Ne propustiteEuroBasket 2025FINAC POSTIGAO TROJKU PREKO JOKIĆA PA POSLAO SNAŽNU PORUKU: Pobedili smo Srbiju, ali nećemo da stanemo"
profimedia-1032406705.jpg
EuroBasket 2025OGLASIO SE NAVIJAČ SRBIJE ČIJE SU SUZE POSLE PORAZA OD FINSKE OBIŠLE PLANETU! Plakao kao malo dete, a sada će vas njegove reči zaboleti! VIDEO
Screenshot 2025-09-08 120909.jpg
EuroBasket 2025PLJUSNUO TROJKU PREKO JOKIĆA, PONAŠANJEM RAZBESNEO SRBE, IZBACIO ORLOVE SA EUROBASKETA PA SE OGLASIO! Mladi košarkaš Finske poslao poruku nakon velike senzacije
Screenshot 2025-09-07 162759.jpg
KvotaORLOVI VEČERAS JURE PLASMAN U ČETVRTFINALE EUROBASKETA! Jedan podatak posebno raduje, ali oprez mora da postoji...
profimedia-1032866934.jpg

Izlazak košarkaša Partizana Izvor: Kurir