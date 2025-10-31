Slušaj vest

Džejkob Grandison košarkaš francuskog Bulazaka nalazi se pod istragom Međunarodne košarkaške orgranizacije, prenosi Bebasket.

Naime finski reprezentativac nije bio u timu već četiri utakmice za duele u francuskom šampionatu, a to je izazvalo veliku pažnju tamošnjih medija, međutim, klub se nije oglašavao.

Kako se navodi, FIBA se bavi njegovim slučajem, odnosno da je pod lupom test sa Evropskog prvenstva u košarci. Ne precizira se o čemu je tačno, ali nema odgovora.

Podsetimo, Finska je nanela poraz Srbiji u osmini finala, kada su Orlovi na šokantan način ostali bez šanse za borbu za medalju.