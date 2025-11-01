Slušaj vest

Bolan poraz doživeli su prethodne noći Denver Nagetsi.

Denver je u gostima izgubio od Portlanda 109:107, a najbolji igrač Nagetsa Nikola Jokić promašio je u poslednjoj sekundi šut za produžetak.

Nikola Jokić na utakmici Portland - Denver Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prava drama viđena je u poslednjim sekundama meča. Pri rezultatu 107:107 Portland je imao napad, a Gordon je napravio veliku glupost. Na 1.4 sekunde pre kraja faulirao je Džeremija Grenta i poklonio mu dva slobodna bacanja. Oba je pogodio as Portlanda, pa je Denveru nešto više od jedne sekunde ostalo za čudo. I malo je falilo da ga Jokić napravi.

Gordon je bacio loptu preko celog terena, Nikola je uspeo da je uhvati i uputu šut iz okreta, ali ne i da pogodi.

Malo je nedostajalo da uz zvuk sirene srpski as izbori produžetak.

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ UZ ZVUK SIRENE PROMAŠIO ZA PRODUŽETAK! Tragedija Denvera: Gordon napravio ozbiljnu glupost, Nikoli izmakao istorjski tripl-dabl!
Nikola Jokić
KošarkaŽESTOKA RASPRAVA PRED KAMERAMA ZBOG NIKOLE JOKIĆA! Legenda udarila na legendu! Srpski as u centru pažnje! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaNIKOLU JOKIĆA ČEKA PAKAO - MORAĆE DA POJAČA MVP MOD! Srbin se ovome nije nadao: Pred njim je NIKAD TEŽI zadatak!
Nikola Jokić
KošarkaPA, ŠTA JOŠ MORA DA URADI KAKO BI PRIZNALI DA JE NAJBOLJI?! Jokić piše istoriju NBA lige iz noći u noć, ali ni to nije dovoljno! Isplivao podatak za NEVERICU!
Nikola Jokić

Nikola Jokić citira Tomija Šelbija Izvor: YouTube/DNVR Sports