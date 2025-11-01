Malo je nedostajalo da pogodi uz zvuk sirene za izjednačenje.
NBA
AUUU, KAKVA ŠTETA! Pogledajte kako je Nikola Jokić promašio šut za produžetak!
Bolan poraz doživeli su prethodne noći Denver Nagetsi.
Denver je u gostima izgubio od Portlanda 109:107, a najbolji igrač Nagetsa Nikola Jokić promašio je u poslednjoj sekundi šut za produžetak.
Nikola Jokić na utakmici Portland - Denver Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Prava drama viđena je u poslednjim sekundama meča. Pri rezultatu 107:107 Portland je imao napad, a Gordon je napravio veliku glupost. Na 1.4 sekunde pre kraja faulirao je Džeremija Grenta i poklonio mu dva slobodna bacanja. Oba je pogodio as Portlanda, pa je Denveru nešto više od jedne sekunde ostalo za čudo. I malo je falilo da ga Jokić napravi.
Gordon je bacio loptu preko celog terena, Nikola je uspeo da je uhvati i uputu šut iz okreta, ali ne i da pogodi.
Malo je nedostajalo da uz zvuk sirene srpski as izbori produžetak.
