Luka Dončić igra košarku života na startu nove sezone.

Lejkersi su prethodne noći savladali Memfis rezultatom 117:112, a centralna figura meča bio Luka Dončić koji je na ovoj utakmici zabeležio čak 44 poena.

Propustio je nekoliko mečeva zbog problema sa povredom, ali nije ispao iz ritma Luka. I na svom trećem meču u sezoni prebacio je brojku 40 i tako postao tek treći igrač u istoriji NBA koji je postigao barem 125 poena u prve tri utakmice. Pre njega to su uradili Majkl Džordan pre 39 godina i legendarni Vilt Čemberlen (1961/62, 1962/63, 1965/66).

Za razliku od Dončića, Džordan nije ima tri vezane 40+ utakmice zaredom kao Dončić, to je jedino još pošlo za rukom Čemberlenu, i to dva puta.

Podsetimo, na otvaranju sezone Luka je ubacio 43 poena Voriorsima, zatim 49 Minesoti i sada 44 Memfisu - neverovatno!

Protiv Memfisa je šutirao 8/12 za dva poena, 6/15 za tri i 10/13 slobodna bacanja, a upisao je i 12 skokova i šest asistencija.

Pratili su ga Ostin Rivs sa 21, Laravia sa 13 i Smart sa 12 poena.

Kod Memfisa najefikasniji bio je bivši centar Partizana, Australijanac Džok Lendejl sa 16 poena.

