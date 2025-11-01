AMERI U ČUDU - JOKIĆ IH JE TOTALNO ZAPANJIO! Ljudi gledaju i ne mogu da veruju šta je uradio! (VIDEO)
Odigrao je Nikola Jokić sjajan meč protiv Portlanda prethodne noći, ali to nije bilo dovoljno da njegov Denver zabeleži trijumf.
Nagetsi su posle neizvesne završnice poraženi u Oregonu rezultatom 109:107.
Nikola Jokić, koji je sezonu otvorio sa četiri uzastopna tripl-dabla, meč je završio sa 21 poenom, 14 skokova i devet asistencija. Jedna asistencija nedostajala je Nikoli da ispiše nove stranice istorije NBA i postane prvi igrač ikada sa pet tripl-dablova na startu sezone.
U moru atraktivnih poteza koje je izveo na ovom meču, jedan je privukao posebnu pažnju. Reč je o neverovatnom dodavanju za Pejtona Votsona preko celog terena.
Pokupio je loptu Nikola pod svojim košem, nakon promašaja protivnika, a onda preko dvojice igrača bacio pas preko celog terena pravo u ruke Votsona, koji je laganim polaganjem krunisao sjajan potez Srbina.
Pogledajte ovu majstoriju:
Kurir sport