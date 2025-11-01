Slušaj vest

Odigrao je Nikola Jokić sjajan meč protiv Portlanda prethodne noći, ali to nije bilo dovoljno da njegov Denver zabeleži trijumf.

Nagetsi su posle neizvesne završnice poraženi u Oregonu rezultatom 109:107.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić na utakmici Portland - Denver Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić, koji je sezonu otvorio sa četiri uzastopna tripl-dabla, meč je završio sa 21 poenom, 14 skokova i devet asistencija. Jedna asistencija nedostajala je Nikoli da ispiše nove stranice istorije NBA i postane prvi igrač ikada sa pet tripl-dablova na startu sezone.

U moru atraktivnih poteza koje je izveo na ovom meču, jedan je privukao posebnu pažnju. Reč je o neverovatnom dodavanju za Pejtona Votsona preko celog terena.

Pokupio je loptu Nikola pod svojim košem, nakon promašaja protivnika, a onda preko dvojice igrača bacio pas preko celog terena pravo u ruke Votsona, koji je laganim polaganjem krunisao sjajan potez Srbina.

Pogledajte ovu majstoriju:

Kurir sport