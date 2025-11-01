Slušaj vest

Košarkaši Denvera doživeli su bolan poraz u Oregonu prethodne noći.

Portland je posle uzbudljive završnice savladao Nagetse rezultatom 109:107, a u samoj završnici viđena je jedna sramna sudijska odluka koja je direktno uticala na ishod ovog meča.

U poslednjim sekundama meča umesto faula nad Jokićem, arbitri su svirali "mrtvu loptu".

Naime, na četiri sekunde pre kraja, pri rezultatu 107:107, Kem Džonson je izblokiran na prodoru, ali je ostao posed za Denver. Marej je izveo aut. Video je Jokića u reketu i bacio mu loptu. Kamara je obgrlio i povukao s leđa Srbina kako bi ga sprečio da postigne lake poene, ali umesto čistog faula, i dva bacanja za Nikolu, dosuđena je "mrtva lopta".

Jokić je bio zatečen kada je video šta su svirali. Bunili su se i sa klupe Nagetsa, ali uzalud, arbitri nisu promenili odluku.

Iako je godinama unazad ubedljivo najbolji košarkaš u ligi, Nikola i dalje nema tretman kod sudija kakav zaslužuje. Arbitri jednostavno ne žele da ga zaštite od nasrtaja rivala, koji ne biraju sredstva u nameri da ga zaustave.

Kurir sport