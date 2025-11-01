Slušaj vest

Košarkaši Denvera doživeli su bolan poraz u Oregonu prethodne noći.

Portland je posle uzbudljive završnice savladao Nagetse rezultatom 109:107, a u samoj završnici viđena je jedna sramna sudijska odluka koja je direktno uticala na ishod ovog meča.

U poslednjim sekundama meča umesto faula nad Jokićem, arbitri su svirali "mrtvu loptu".

Naime, na četiri sekunde pre kraja, pri rezultatu 107:107, Kem Džonson je izblokiran na prodoru, ali je ostao posed za Denver. Marej je izveo aut. Video je Jokića u reketu i bacio mu loptu. Kamara je obgrlio i povukao s leđa Srbina kako bi ga sprečio da postigne lake poene, ali umesto čistog faula, i dva bacanja za Nikolu, dosuđena je "mrtva lopta".

Jokić je bio zatečen kada je video šta su svirali. Bunili su se i sa klupe Nagetsa, ali uzalud, arbitri nisu promenili odluku.

Iako je godinama unazad ubedljivo najbolji košarkaš u ligi, Nikola i dalje nema tretman kod sudija kakav zaslužuje. Arbitri jednostavno ne žele da ga zaštite od nasrtaja rivala, koji ne biraju sredstva u nameri da ga zaustave.

Kurir sport

Ne propustiteEvroligaISPLIVAO SNIMAK KOJI SVE DOKAZUJE - PARTIZAN JE ŽESTOKO OŠTEĆEN PROTIV BARSE! Sporan momenat u poslednjim sekundama koji je i Obradović pomenuo!
Kevin Panter
KošarkaAMERI U ČUDU - JOKIĆ IH JE TOTALNO ZAPANJIO! Ljudi gledaju i ne mogu da veruju šta je uradio! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaLUKA DONČIĆ, DAME I GOSPODO! Tri utakmice - 136 poena, čovek je nezaustavljiv! Od Džordana ovako nešto nije viđeno!
Luka Dončić
KošarkaAUUU, KAKVA ŠTETA! Pogledajte kako je Nikola Jokić promašio šut za produžetak!
Nikola Jokić

Nikola Jokić citira Tomija Šelbija Izvor: YouTube/DNVR Sports