Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Klipersa savladali su prethodne noći Nju Orleans Pelikanse, pošto je iskusni Kavaj Lenard u poslednjoj sekundi postigao koš za pobedu - 126:124.

Iako je bio u sastavu za ovaj meč, srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije dobio šansu. Kapiten Srbije je očito u nemilosti trenera Tajrona Lua, pošto je ovo bio treći meč od starta sezone koji je presedeo na klupi.

U prva dva meča bio je u protokolu, ali nije ulazio u igru. Protiv Portlanda i Golden Stejta bio je starter, odigrao je 24 i devet minuta, ali se nije porslavio, pa je ponovo zakucan za klupu. Čini se da Tajron Lu ne računa preterano na Srbina ove sezone.

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaIŽIVLJAVANJE NAD JOKIĆEM PREVRŠILO JE SVAKU MERU! Sudije pokrale Srbina u poslednjim sekundama meča: Čovek ga vuče s leđa, a oni sviraju ovo - bruka!
Nikola Jokić
EvroligaISPLIVAO SNIMAK KOJI SVE DOKAZUJE - PARTIZAN JE ŽESTOKO OŠTEĆEN PROTIV BARSE! Sporan momenat u poslednjim sekundama koji je i Obradović pomenuo!
Kevin Panter
KošarkaAMERI U ČUDU - JOKIĆ IH JE TOTALNO ZAPANJIO! Ljudi gledaju i ne mogu da veruju šta je uradio! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaLUKA DONČIĆ, DAME I GOSPODO! Tri utakmice - 136 poena, čovek je nezaustavljiv! Od Džordana ovako nešto nije viđeno!
Luka Dončić

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1