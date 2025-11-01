Iako je bio u sastavu za ovaj meč, srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije dobio šansu. Kapiten Srbije je očito u nemilosti trenera Tajrona Lua , pošto je ovo bio treći meč od starta sezone koji je presedeo na klupi.

U prva dva meča bio je u protokolu, ali nije ulazio u igru. Protiv Portlanda i Golden Stejta bio je starter, odigrao je 24 i devet minuta, ali se nije porslavio, pa je ponovo zakucan za klupu. Čini se da Tajron Lu ne računa preterano na Srbina ove sezone.