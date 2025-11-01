Slušaj vest

Čikago Bulsi ostvarili su i petu pobedu u isto toliko utakmica, što im je najbolji start još od sezone 1996/97.

Na krilima Džoša Gidija i iskusnog crnogorskog asa Nikole Vučevića nastavili su svoj savršeni niz i savladali Njujork Nikse rezultatom 135:125.

U prvom poluvremenu stekli su dvocifrenu prednost i do samog kraja rutinski kontrolisali dešavanja na terenu.

Najzaslužniji za trijumf bio je Džoš Gidi koji je meč završio sa 32 poena, 10 skokova i devet asistencija, a sjajnu partiju prikazao je i iskusni centar Nikola Vučević, koji je zabeležio 26 poena uz sedam skokova i dve asistencije.

U poraženom timu najefikasniji bio je Džejlen Branson sa 29 poena i sedam asistencija.

Kurir sport

