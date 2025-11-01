Fantastičan start sezone za Bulse.
nba
OD DŽORDANOVE ERE BULSI NISU IMALI OVAKAV START! Sjajni Nikola Vučević i peta pobeda u nizu!
Slušaj vest
Čikago Bulsi ostvarili su i petu pobedu u isto toliko utakmica, što im je najbolji start još od sezone 1996/97.
Na krilima Džoša Gidija i iskusnog crnogorskog asa Nikole Vučevića nastavili su svoj savršeni niz i savladali Njujork Nikse rezultatom 135:125.
U prvom poluvremenu stekli su dvocifrenu prednost i do samog kraja rutinski kontrolisali dešavanja na terenu.
Najzaslužniji za trijumf bio je Džoš Gidi koji je meč završio sa 32 poena, 10 skokova i devet asistencija, a sjajnu partiju prikazao je i iskusni centar Nikola Vučević, koji je zabeležio 26 poena uz sedam skokova i dve asistencije.
U poraženom timu najefikasniji bio je Džejlen Branson sa 29 poena i sedam asistencija.
Kurir sport
Reaguj
Komentariši