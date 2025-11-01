Slušaj vest

Prvi put u istoriji San Antonio Sparsi sezonu su ostvorili pet vezanih trijumfa, a najzaslužniji za istorijski podvig slavne franšize je nezaustavljivi Viktor Vemabanjama.

Gostujući u emisiji "The Rich Eisen Show" imresionirani Šekil O'Nil sipao je hvalospeve na račun 20-godišnjeg Francuza.

Viktor Vembanjama

"Viktor Vembanjama redefiniše šta centar može da radi. Jokić je već promenio način na koji gledamo na tu poziciju, ali Vembi to podiže na drugi nivo, vodi loptu kroz noge, step-bekuје, izgleda kao Kevin Durent. Igra neverovatno dobro, i drago mi je zbog njega. Drago mi je i zbog organizacije San Antonija", rekao je O'Nil.

Imao je Šek i zanimljiv savet za superstara Sparsa.

"Rekao bih mu da ne ide punim gasom cele sezone. Fil Džekson, ne znam kako je to radio, ali one tri godine kada smo osvojili titule zaredom, ponekad bi samo ušao u svlačionicu i rekao: ‘'Hej, preskoči ove dve utakmice. Trebaš mi odmoran. Nema žurki, nema rep spotova, nema reklama, samo odmor. Ali kad se vratiš, hoću da daješ 40 poena", rekao je Šek.