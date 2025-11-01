Slušaj vest

Jovanović je zjavio pred utakmicu petog kola ABA lige da je Crvena zvezda u najboljem momentumu u Evropi i dodao da će njegova ekipa probati da pronađe slabe tačke crveno-belima.

Košarkaši Spartaka dočekaće u nedelju od 19 sati crveno-bele u dvorani "Dudova šuma" u Subotici.

- Najzahtevniji meč za nas do sada. Zvezda je evroligaški tim koji je pretrpeo promene kako u igračkom kadru, tako i na poziciji trenera. Vezali su osam pobeda u svim takmičenjima. Napravili su veoma kvalitetan tim - dobro izbalansiran između bekova i centara, atletična ekipa, koji ima sjajne fizikalije, a isto vreme i košarkaške kvalitete. Kao i svaki evroligaški tim, zbog količine utakmica imaju problem sa rosterom, ali oni uprkos tome uspevaju da zadrže intezitet - rekao je Jovanović na konferenciji za medije.

On je naveo da je Zvezda dovođenjem Saše Obradovića dobila ono što joj je potrebno.

- Zajedno sa saradnicima izvukao je maksimum iz tima. Izgledaju veoma dobro na oba kraja terena. Veoma su agresivni i postižu veliki broj poena iz kontranapada. Svaki igrač iz rostera može da čuva unutra i spolja. Ukoliko uđete u problem sa izgubljenim loptima, to su sigurni poeni na drugoj strani - izjavio je trener Spartaka.

Jovanović je istakao da njegova ekipa mora da bude koncentrisana.

- Za nas će biti zahtevna utakmica na fizičkom nivou. Tu ćemo morati da odgovorimo, zato fokus mora da bude na najvećem nivou, a u isto vreme moramo da budemo pametni, da nađemo slabe tačke ako ih ima. Zvezda je u najboljem momentu u Evropi. Iako su imali problema sa povredama, našli su način da sa Obradovićem prebrode to i izgledaju sjajno - rekao je Jovanović.

Spartak ima tri pobede i bez poraza je u AdmiralBet ABA ligi, dok Zvezda ima učinak 2-1.

