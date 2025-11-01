Slušaj vest

U 5. kolu ABA lige smo videli ubedljivu pobedu Kluža i napet duel Budućnosti i Zadra.

U grupi A duel Kluža i Igokee protekao bez nekih uzbudljivosti i rumunski predstavnik slavio je prilično ubedljivo, 106:84, u subotu popodne.

Deron "Fets" Rasel je sa 23 poena predvodio Kluž i uz to je imao 4 asistencije i 3 ukradene lopte, a 17 poena je postigao Ajverson Molinar Džons, dok je 14 imao Vudburi, a 10 Mič Krik.

U redovima Igokee se istakao Brin Tajri sa sa 25 poena, 3 asistencije, 2 ukradene i 5 izgubljenih lopti, a dvocifren je još bio Strahinja Gavrilović sa 13 postignutih poena.

Na drugoj strani u grupi B Budućnost je savladala Zadar sa 98:87.

Džuvan Morgan je sa 20 poena bio najefikasniji, a 15 je ubacio Rašid Sulejmon, dok su Butsijel i Ferel imali po 14, 12 je postigao Tanasković, a 10 Butej.

Na drugoj strani smo videli 23 poena Lovra Mazalina, 16 Borisa Tišme, 15 Mihailovića i 13 Ramljaka.

