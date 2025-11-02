Slušaj vest

Dža Morent, zvezda Memfis Grizlisa, suspendovan je od strane tima.

Los Anđeles Lejkersi su pobedili Memfis Grizlise rezultatom 117:114 u noći iza nas.

1/4 Vidi galeriju Povreda Moranta Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Luka Dončić je meč završio sa neverovatnih 44 poena, 12 skokova i 6 asistencija, dok je Dža Morent na drugoj strani imao samo 8 poena, 1 skok i 7 asistencija i to uz 3/14 iz igre...

Zbog toga ga je Blejk Grifin javno kritikovao, a samo par sati kasnije je Šems Čaranija objavio da je ekipa Memfisa suspendovala Morenta!

Kako se navodi, Memfis je kaznio Morenta zbog kršenja timskog pravilnika i suprotstavljanja treneru.

Tomas Isalo je dovodio u pitanje njegovu situaciju vođe tima nakon katastrofalnog performansa protiv Lejkersa, a Morent je zbog toga pobesneo i izgovorio stvari koje nikako nije smeo.

Američki novinari nisu naveli šta je to Morent rekao, ali je dovoljno da bude suspendovan jednu utakmicu, što će ga koštati 272.042 dolara.

BONUS VIDEO: