Košarkaši Bosne pobedili su večeras na svom terenu u Sarajevu Beč 71:68 (16:25, 22:15, 17:13, 16:15), u petom kolu Grupe B regionalne ABA lige.

Bosnu je do prve ovosezonske pobede u ABA ligi predvodio finski internacionalac Janari Joesar sa 11 poena.

Najefikasniji kod Beča bio je Gregor Glas sa 23 poena.

Bosna je osma sa jednom pobedom i tri poraza, a Beč je na trećem mestu sa dve pobede i tri poraza.

U narednom kolu, Bosna će gostovati Zadru, dok će Beč u Ljubljani gostovati Cedevita Olimpiji.

