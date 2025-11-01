Odlična partija Gregora Glasa u pobedi Bosne u ABA ligi.
UZALUDNA DOMINACIJA BIVŠEG IGRAČA PARTIZANA! Bosna savladala Beč!
Košarkaši Bosne pobedili su večeras na svom terenu u Sarajevu Beč 71:68 (16:25, 22:15, 17:13, 16:15), u petom kolu Grupe B regionalne ABA lige.
Bosnu je do prve ovosezonske pobede u ABA ligi predvodio finski internacionalac Janari Joesar sa 11 poena.
Najefikasniji kod Beča bio je Gregor Glas sa 23 poena.
Bosna je osma sa jednom pobedom i tri poraza, a Beč je na trećem mestu sa dve pobede i tri poraza.
U narednom kolu, Bosna će gostovati Zadru, dok će Beč u Ljubljani gostovati Cedevita Olimpiji.
