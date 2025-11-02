Slušaj vest

Memfis je suspendovao prvu zvezdu tima Dža Moranta na jednu utakmicu zbog izjava koje je dao u javnosti nakon poraza od Los Anđeles Lejkersa (112:117).

Klub je kaznio kontroverznog asa zbog kršenja timskog pravilnika i suprostavljanja treneru.

Prema informacijama ESPN-a, do suspenzije je došlo nakon sukoba između Morenta, inače prve zvezde Grizlisa, i novog trenera ekipe Tuomasa Isala.

Morent je bio očajan na meču protiv Lejkersa, za 31 minut igre ubacio je samo osam poena uz šut 3/14, a nakon meča udario je po treneru.

"Prema stručnom štabu, verovatno ne bi trebalo ni da igram. To je poruka", bio je vidno besan Morant.

Mediji prenose da je posle utakmice navodno došlo do žustre rasprave između Finca i problematičnog beka u svlačionici.

Podsetimo, Isalo je na klupi Memfisa nasledio Tejlora Dženkinsa koji je dobio otkaz u finišu prošle sezone jer je izgubio kontrolu u svlačionici.

Kurir sport