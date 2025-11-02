Slušaj vest

Prvi pik sa ovogodišnjeg NBA drafta, Amerikanac Kuper Fleg, nije ispunio velika očekivanja navijača Dalasa na startu NBA sezone.

Momak koji je predstavljen kao novi lider tima i naslednik Luke Dončića, imao je očajno šutersko veče na meču prtov Detroit Pistonsa u Meksiko Sitiju.

Dalas je poražen rezultatom 122:110, a Fleg je za 34 minuta igre ubacio 16 poena, od čega čak polovinu sa linije za slobodna bacanja. Očajno je šutirao mladi as Dalasa - svega 3/14 iz igre i 2/6 za tri poena. Upisao je i osam skokova, četiri asistencije, jednu ukradenu i jednu izgubljenu loptu, a sa njim na parketu Dalas je imao -12.

Od starta sezone Fleg prosečno beleži 13.4 poena uz 41 odsto šuta iz igre, šest skokova i 2.8 asistencija. Sasvim solidna statistika za rukija, ali ne i čoveka za koga su govorili da je novi Lebron Džejms.

Kurir sport