PRVI PIK SA NBA DRAFTA NE MOŽE NIŠTA DA POGODI! Očajna partija Dončićevog naslednika!
Prvi pik sa ovogodišnjeg NBA drafta, Amerikanac Kuper Fleg, nije ispunio velika očekivanja navijača Dalasa na startu NBA sezone.
Momak koji je predstavljen kao novi lider tima i naslednik Luke Dončića, imao je očajno šutersko veče na meču prtov Detroit Pistonsa u Meksiko Sitiju.
Dalas je poražen rezultatom 122:110, a Fleg je za 34 minuta igre ubacio 16 poena, od čega čak polovinu sa linije za slobodna bacanja. Očajno je šutirao mladi as Dalasa - svega 3/14 iz igre i 2/6 za tri poena. Upisao je i osam skokova, četiri asistencije, jednu ukradenu i jednu izgubljenu loptu, a sa njim na parketu Dalas je imao -12.
Od starta sezone Fleg prosečno beleži 13.4 poena uz 41 odsto šuta iz igre, šest skokova i 2.8 asistencija. Sasvim solidna statistika za rukija, ali ne i čoveka za koga su govorili da je novi Lebron Džejms.
Kurir sport