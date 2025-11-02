Slušaj vest

Košarkaši Indijane posle velikog preokreta savladali su na svom terenu ekipu Golden Stejta rezultatom 114:109.

Najefikasniji u timu Indijane bio je Aron Nejsmit, koji je postigao 31 poen uz šest skokova. Paskal Sijakam je dodao 27 poena, a Kventon Džekson 25. Košarkaši Indijane su trijumfom protiv Golden Stejta stigli do prve pobede u NBA ligi ove sezone. Indijana ima i pet poraza.

U ekipi iz San Franciska, najbolji je bio Stefen Kari sa 24 poena, dok je Džimi Batler dodao 20.

Golden Stejt je u dosadašnjem delu sezone u NBA ligi zabeležio četiri pobede i tri poraza.

Košarkaši Orlanda savladali su u gostima Vašington rezultatom 125:94. U pobedničkom timu briljirao je Paolo Bankero sa 28 poena, 11 uhvaćenih lopti i četiri asistencije. Franc Vanger je imao učinak od 25 poena, šest skokova i šest asistencija.

U ekipi iz Vašingtona najbolji je bio Kišon Džordž sa 17 poena.

Srpski košarkaški reprezentativac Tristan Vukčević proveo je na terenu nešto više od pet minuta na terenu, ali nije uspeo da se upiše u strelce.

Košarkaši Detroita pobedili su u Meksiko Sitiju ekipu Dalasa rezultatom 122:110.

Tim iz Detroita je do pobede predvodio Džejlen Duren sa 33 poena i 11 skokova, dok je Kejd Kaningem zabeležio 21 poen, 18 asistencija i šest uhvaćenih lopti.

U poraženom timu istakao se Dianđelo Rasel sa 31 poenom. Prvi pik na draftu Kuper Fleg je za 34 minuta igre ubacio 16 poena, od čega čak polovinu sa linije za slobodna bacanja. Očajno je šutirao mladi as Dalasa - svega 3/14 iz igre i 2/6 za tri poena. Upisao je i osam skokova, četiri asistencije, jednu ukradenu i jednu izgubljenu loptu, a sa njim na parketu Dalas je imao -12.

Ostali rezultati:

Milvoki - Sakramento 133:135

Šarlot - Minesota 105:122

Boston - Hjuston 101:128.

Kurir sport