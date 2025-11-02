Slušaj vest

Prema informacijama ESPN-a, do suspenzije je došlo nakon sukoba između Moranta i novog trenera ekipe Tuomasa Isala posle poraza od Los Anđeles Lejkersa.

Morant je na toj utakmici imao najlošiji učinak u sezoni, postigao je samo osam poena (šut 3/14) uz sedam asistencija, a na konferenciji za medije odbio je da komentariše svoju igru.

"Prema (stručnom štabu), verovatno ne bi trebalo ni da igram. To je poruka. Sve je u redu", rekao je Morant, dodajući novinarima da "pitaju stručni štab" o njegovoj formi.

Trener Tuomas Isalo, koji je preuzeo ekipu prošle sezone posle smene Tejlora Dženkinsa, nije komentarisao incident. Dženkins je ranije otpušten jer je, prema navodima američkih medija, "izgubio kontrolu nad svlačionicom".