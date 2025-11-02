Slušaj vest

Flin je bio junak svoje ekipe u dramatičnom šestom kolu lige, pogodio je trojku za pobedu 77:75 i doneo Bahčešehiru trijumf u gostima. Međutim, slavlje je ubrzo preraslo u haos. Nakon što je domaćin izgubio loptu u poslednjem napadu, Flin ju je uzeo i po završetku meča besno bacio prema navijačima u prvom redu, navodno iznerviran njihovim neprekidnim provokacijama tokom utakmice.

To je razbesnelo publiku, pa su pojedini navijači Bursaspora pokušali da utrče na teren i fizički se obračunaju s američkim plejmejkerom koji je, podsećanja radi, ovog leta bio na meti Partizana.

Bahčešehir nakon meča tim povodom oglasio saopštenjem:

"Incidenti koji su se dogodili na terenu nakon večerašnjeg meča između Burse i Bahčešehira duboko su nas rastužili. Tokom cele utakmice svedočili smo da su dvojica navijača protivničkog tima, koji su sedeli pored samog terena, upućivali našim igračima uvredljive i nepristojne reči, provocirali ih teškim psovkama i povremeno pokušavali da uđu na teren", navodi se u saopštenju kluba.

Kako se dodaje, igrači Bahčešehira su o incidentima obavestili sudije tokom utakmice, koje su potom upozorile navijače da se smire, ali se nepristojno ponašanje nastavilo.

"Uprkos upozorenjima, pomenuti navijači su nastavili sa svojim postupcima, a po završetku meča njihovo ponašanje postalo je još agresivnije", navodi klub.

Još je navodi da ekipa Bahčešehira "nije bila inicijator ovih nesrećnih događaja".

"Kao klub koji veruje da sportska takmičenja treba da se održavaju u duhu fer-pleja i koji je primer sportskog ponašanja i na tribinama, želimo da naglasimo da ćemo i ubuduće pokazati punu odgovornost i učiniti sve da ne budemo direktni ili indirektni učesnici u sličnim situacijama", stoji u saopštenju.