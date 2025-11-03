Slušaj vest

Najbolji igrač Atlante Hoks, Trej Jang, odsustvovaće van terena najmanje četiri nedelje zbog povrede kolena, saopštila je NBA klub.

Košarkaš Atlante se povredio pre nekoliko dana na utakmici protiv Bruklina (117:112) u NBA ligi.

"Jang je podvrgnut magnetnoj rezonanci, koja je potvrdila istegnuće ligamenta desnog kolena. Igrač je započeo rehabilitaciju i biće ponovo pregledan za oko četiri nedelje", navodi se u saopštenju Atlante.

Jang (27) je u dosadašnjem delu sezone u NBA ligi prosečno beležio 17,8 poena, 7,8 asistencija i dva skoka po utakmici.

Američki mediji navode da će košarkaš Atlante zbog povrede da propusti najmanje 15 utakmica u NBA ligi.

Kurir sport

