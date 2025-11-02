Trej Jang van terena minimum četiri nedelje
KLUB POTVRDIO UŽASNE VESTI! Poznato je kolika pauza čeka jednog od najboljih igrača Atlante!
Košarkaš Atlante Trej Jang odsustvovaće sa terena minimum četiri nedelje zbog povrede kolena, saopštio je noćas taj klub.
Jang je istegao medijalni koletaralni ligament desnog kolena, bez dodatnih strukturnih oštećenja, i biće ponovo pregledan za četiri nedelje.
Šej Gildžes-Aleksander na meču Atlanta - Oklahoma Foto: Todd Kirkland / Getty images / Profimedia
Američki plejmejker ove sezone u proseku beleži 17,8 poena, 7,8 asistencija i dva skoka za ekipu Hoksa u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA), čiji je prošle sezone bio lider po prosečnom broju asistencija (11,6).
Atlanta je sedma na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa skorom 3/3.
