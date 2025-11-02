Slušaj vest

Košarkaš Atlante Trej Jang odsustvovaće sa terena minimum četiri nedelje zbog povrede kolena, saopštio je noćas taj klub.

Jang je istegao medijalni koletaralni ligament desnog kolena, bez dodatnih strukturnih oštećenja, i biće ponovo pregledan za četiri nedelje.

Šej Gildžes-Aleksander na meču Atlanta - Oklahoma Foto: Todd Kirkland / Getty images / Profimedia

Američki plejmejker ove sezone u proseku beleži 17,8 poena, 7,8 asistencija i dva skoka za ekipu Hoksa u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA), čiji je prošle sezone bio lider po prosečnom broju asistencija (11,6).

Atlanta je sedma na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa skorom 3/3.

Ne propustiteKošarkaSPEKTAKULARNA PARTIJA TREJ JANGA - ODIGRAO MEČ KARIJERE: Atlanta izgubila od Portlanda, Bogdan u kovid protokolu (VIDEO)
888.jpg
KošarkaPRIMITIVIZAM! SKANDAL U NBA KAKAV SE NE PAMTI: Navijači PLJUVALI Bogdanovog saigrača, Vestbruka GAĐALI KOKICAMA (VIDEO)
12.jpg
EvroligaSJAJNA VEST ZA PARTIZAN PRED GOSTOVANJE DUBAIJU! Milton se ukrcao u avion, Željko Obradović sada "lakše diše"!
Šejk Milton
KošarkaBACIO LOPTU NA TRIBINE, NAVIJAČI UŠLI NA PARKET SA NAMEROM DA SE POTUKU SA NJIM! Nesuđeno pojačanje Partizana napravilo haos! Jedva izbegnuta opšta makljaža!
Screenshot 2025-11-02 114708.jpg

NBA liga pokrala Nikolu Jokića Izvor: NBA