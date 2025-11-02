Slušaj vest

Željko Obradović se ove sezone susreće sa mnogo kadrovskih problema, kojima izgleda nema kraja...

Nakon što je Karlik Džons doživeo povredu koja će ga na duže vreme odvojiti sa parketa, ključeve igre preuzeo je Dvejn Vašington, pošto je povređen i Šejk Milton...

Nedavno je dres Partizana obukao proslavljeni plejmejker Nik Kalates, a ove nedelje pojavila se nova vest koja je šokirala navijače beogradskog kluba.

Dvejn Vašington

Naime, na gostovanje Dubaiju nije krenuo Dvejn Vašington, koji je posle meča sa Barselonom osetio bol, a detalji njegove povrede nisu poznati.

- Dvejn Vašington se nakon utakmice sa Barselonom požalio na bol i zbog toga nije krenuo sa ekipom put Dubaija. Da li će i koliko će odsustvovati, biće uskoro poznato - stoji u objavio stranice "pbg.news".

Dvejn Vašington
Karlik Džons
Dvejn Vašington
kevin-panter.jpg

Dvejn Vašington izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić