Izbabranici Željka Obradovića gostuju Dubaiju u petom kolu ABA lige.
Košarka
CRNO-BELI BEZ VAŠINGTONA NA NEZGODNOM GOSTOVANJU! Evo gde možete da gledate utakmicu Dubai - Partizan!
Košarkaši Partizana će u danas od 17 časova na gostujućem terenu igrati protiv Dubaija, u utakmici petog kola Grupe A regionalne ABA lige.
Današnju utakmicu možete da gledate na kanalu Arena Sport Preimum 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv bloga na našem sajtu.
Dubai - Partizan, 1. kolo Evrolige Foto: KK PARTIZAN
Partizan i Dubai su jedine dve neporažene ekipe u Grupi A u dosadašnjem delu sezone. Oba tima imaju po četiri pobede, beogradski crno-beli su drugi na tabeli, dok je Dubai prvi.
Prvi ovosezonski duel ova dva tima odigran je 30. septembra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u okviru prvog kola Evrolige, a Dubai je u njemu pobedio 89:76.
