STEF KARI ZAGRMEO! Zvezda Voriorsa besna!
Košarkaši Golden Stejt Voriorsa doživeli su drugi uzastopni poraz, pošto su izgubili od Indijana Pejsersa 114:109.
Ekipa iz Indijanapolisa tako je stigla do prve pobede u sezoni, posle serije od pet uzastopnih poraza (0–5).
Stef Kari Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Nakon utakmice, trener Stiv Ker priznao je da je ekipi nedostajalo fokusa, dok je Stef Kari istakao potrebu da se tim konsoliduje i povrati profesionalni pristup.
"Samo budite profesionalci. Znate šta treba da uradite da pripremite telo i um da pružite maksimum", rekao je Kari posle meča.
