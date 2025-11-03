Slušaj vest

Košarkaši Golden Stejt Voriorsa doživeli su drugi uzastopni poraz, pošto su izgubili od Indijana Pejsersa 114:109.

Ekipa iz Indijanapolisa tako je stigla do prve pobede u sezoni, posle serije od pet uzastopnih poraza (0–5).

Stef Kari Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon utakmice, trener Stiv Ker priznao je da je ekipi nedostajalo fokusa, dok je Stef Kari istakao potrebu da se tim konsoliduje i povrati profesionalni pristup.

"Samo budite profesionalci. Znate šta treba da uradite da pripremite telo i um da pružite maksimum", rekao je Kari posle meča.

