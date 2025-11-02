Čima Moneke i Kodi Miler-Mekintajer van tima Crvene zvezde.
SAŠA OBRADOVIĆ PRECRTAO KODIJA I MONEKEA: Ovo je razlog!
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Spartaku u Subotici od 19.00 u meču petog kola ABA lige.
Trener Zvezde Saša Obradović odlučio je da napravi određene rezove u ekipi posle duplog evroligaškog kola minule sedmice.
Saša Obradović na utakmici protiv Žalgirisa Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Naime, kako je preneo "Telegraf", van tima za okršaj sa Spartakom našli su se Kodi Miler Mekintajer i Čima Moneke, udarni tandem crveno-belih.
Videćemo kako će Zvezda bez pomenutog tandema izgledati na vrelom gostovanju u Subotici.
