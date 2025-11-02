Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Spartaku u Subotici od 19.00 u meču petog kola ABA lige.

Trener Zvezde Saša Obradović odlučio je da napravi određene rezove u ekipi posle duplog evroligaškog kola minule sedmice.

Saša Obradović na utakmici protiv Žalgirisa Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Naime, kako je preneo "Telegraf", van tima za okršaj sa Spartakom našli su se Kodi Miler Mekintajer i Čima Moneke, udarni tandem crveno-belih.

Videćemo kako će Zvezda bez pomenutog tandema izgledati na vrelom gostovanju u Subotici.

Ne propustiteFudbalMAČVA SRUŠILA PARTIZAN PA IZGUBILA OD ZVEZDINE FILIJALE: Šapčani posle istorjske pobede doživeli hladan tuš!
Mitar Ergelaš slavi pobedu Mačve protiv Partizana u Kupu Srbije 2025
FudbalEKSPRESNO REŠENJE PARTIZANA! Poznato ko će naslediti Blagojevića u Humskoj!
Srđan Blagojević
FudbalPORTUGALAC DOBIO OTKAZ: Vitor Pereira nije više trener Vulverhemptona
profimedia0590945889.jpg
Fudbal"IMAM JEDNU IDEJU"! Haos nakon odlaska Srđana Blagojevića iz Partizana! "Grobari" u neverici, ko se to sprema da sedne na klupu crno-belih?
stanojevic.jpg

BONUS VIDEO:

Crvena zvezda predstavila NBA pojačanje tokom meča sa Asvelom Izvor: Kurir