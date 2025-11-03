Slušaj vest

Novi košarkaš Cedevita Olimpije je Amerikanac Viliam Meknir Džunior (25, 210 cm) koji je sa Ljubljančanima potpisao dvomesečni ugovor.

Meknit stiže, zanimljivo, iz redova turskog drugoligaša Jalovaspora gde je dominirao pod obručima, sa 16,5 poena i 10 skokova u proseku po utakmici.

Ujedno mu je to bilo i drugo iskustvo u evropskoj košarci - prvo je takođe imao u Turskoj, u redovima još jednog drugoligaša Ormanspora

U Olimpiju stiže kao zamena za povređene Nikosa Čugaza i Luku Brajkovića, popuniće prostor u rosteru nastao odustvom ove dvojice igrača i pokušaće da se nametne i obezbedi sebi dužu saradnju sa ABA ligašem i učesnikom Evrokupa.

