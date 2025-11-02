Džabari Parker iznenadio košarkašku javnost.
ludilo
DŽABARI PARKER ŠOKIRAO SVE! Navijači Partizana u neverici!
Najveće pojačanje Partizana ovog leta Džabari Parker, ne nalazi se u dobroj formi od dolaska u crno-bele redove.
Meč protiv Barselone u petak je preskočio, ali trener Željko Obradović računa na Parkera za duel protiv Dubaija u ponedeljak.
Džabari Parker Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Screenshot, Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
Parker je na aerodromu šokirao sve, izborom obuće u kojoj je krenuo put Dubaija.
Crne cipele i bele čarape izazvale su reakcije na društvenim mrežama.
