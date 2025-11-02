Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Spartaka u Subotici sa 85:80 (22:22, 19:25, 20:18, 24:15) u meču petog kola ABA lige.

Posle meča navijači Zvezde nisu bili toliko zabrinuti zbog poraza, ali su na Tviteru izneli svoje mišljenje, kao i nekoliko kritika na račun Jaga Dos Santosa i novajlije Džereda Batlera.

Spartak - Crvena zvezda Foto: Spartak / Aleksandar Secerov

Od Brazilca i nisu očekivali ništa više, dok za Batlera smatraju da je potrebna dodatna adaptacija na sistem igre Zvezde:

