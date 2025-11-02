Slušaj vest

Subotičani su u derbiju 4. kola Grupe B ABA lige savladali crveno-bele rezultatom 85:80 (22:22, 19:25, 20:18, 24:15).

Zvezda je tako doživela prvi poraz pod vođstvom novog trenera Saše Obradovića, a drugi u regionalnom takmičenju.

Svoje prve impresije posle poraza Zvezde izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.

"Čestitke Spartaku. Ne mogu da se žalim, postoje neki problemi u organizaciji. Oni su zaslužili da pobede. Mi zadnjih pet minuta, kao što smo rešavali dobro protiv Makabija, ovde smo imali loša rešenja. Spartak je pogodio neke teške šuteve i sasvim zaslužena pobeda"

Prokomentarisao je završnicu meča.

" I Jago i Batler su imali dobra rešenja, a onda neka "klizanja" i neke izgubljene lopte. Batler je došao, vrhunski talenat i sigurno će biti naš bitan igrač. I on je mnogo želeo, to nekad zna da se osveti što se igre tiče. Vidi se da mu fali malo fizičke kondicije da se vrati na svoj nivo, i te neke greške su povezane sa tim."

Pohvalio je atmosferu u Subotici.

"Super je ambijent, kao i uvek. Sećam se starog ambijenta kada sam igrao. Ovo je fenomenalno i od velike je važnosti da postoji ovakav centar."

O Kodiju Mileru-Mekintajeru i Nikoli Kaliniću

"Nikola Kalinić je lider, sa različitih pozicija imamo različitih lidera. U svakoj utakmici neko drugi treba da nosi ulogu lidera i da se tako oseća. Moje je da dam važnost svakome. Nikola je jedan od igrača koji u oba smera može da pravi razliku i razume igru mnogo više od svih ostalih. Zadovoljstvo je imati ga i mislim da će sigurno da pomogne ekipi još više."

O grupi B ABA lige.

"Gde god sam bio, i u Berlinu, Monaku i sada u Zvezdi, uvek postoji pritisak da ekipe sa većim žarom igraju. Mi idemo sa tim ciljem. Treba biti pametan, ovo je dugačka liga. Treba koliko-toliko biti ekonomičan i razmišljati na duge staze."

Subotica kao nezgodan teren.

"Ne bih ja išao u prošlost. Ono što mene može da interesuje jeste da nismo imali manji respekt. Vodili smo 32 minuta, možda nam je nedostajalo svežine, možda malo više pripreme. Imali smo 45 minuta treninga u totalno novom sastavu. Ne znamo ni šta može ni koliko može. Vidi se da je Spartak pre svega dobro vreme potrošio jer je bilo vremena da se spremi za nas. Radio sam sa Vladom o Lokomotivi, on praktično i zna kako razmišljam. To je težina moje pripreme za ovu utakmicu. U svakom slučaju, igrači su pokazali karakter i zasluženo dobili."

O sledećim utakmicama.

"Oporavili smo ove igrače koji su nam važni. I Moneke i Kodi će biti u sastavu i za jednu i za drugu utakmicu. Sve će ovo da legne. Ja verujem u ovu ekipu i u način na koji igramo. Niko ne može da očekuje da ćemo sve da dobijemo. Ali, dobro je da se pobeđuje. Sa ovim porazom, mi smo naučili lekciju, Spartak nam ostaje dužnik. Znamo šta nas čeka. Biće teško", zaključio je Obradović.