Subotičani su trojkaškim rafalom u finišu meča preokrenuli rezultat i stigli do četvrte pobede u četvrtoj utakmici ove sezone.

Spartak - Crvena zvezda

- U najavi sam rekao da nas čeka jako težak meč protiv Zvezde, evroligaški tim, koji nema samo košarkaški kvalitet već su izrazito atletski potentanti i toga sam se najviše plašio. Ukoliko im se dozvoli, a u pojedinim trenucima smo bili inferiorni u skoku, teraju protivnika na iznuđene greške...Oni su poznati po tome i tako dolaze do laganih poena - bili su prvi utisci Jovanovića posle pobede.

Nastavio je analizu meča:

- Ovakve utakmice se jako teško igraju, jer svaku slabost tim kao Zvezda znalački iskoristi, i na sve to, na košarkašku ideju, moraš biti spreman da se, žargonski rečeno, potučeš svih 40 minuta. U trenucima kada to nismo radili oni su lagano dolazili do poena. Ali u trenucima kada smo bili fizički na liniji mogli smo nekako da igramo sa njima. Važno je reći da su izašli iz duplog kola Evrolige, vrlo iscrpljujućeg, i ovaj rezultat je u određenoj meri i proizvod toga. Ali opet moram i da čestitam mom timu, igračima koji su stvarno u trenucima kada je malo toga bilo na našoj strani, i igra i rezultat, što su naši način da sve to prebrode i u napadu i u odbrani.

Šut je, na kraju, presudio, premda su u tom segmentu igre Subotičani bili vrlo loši u prvom poluvremenu.

- Dosta zavisimo od šuta. U prvom poluvremenu imali smo dosta otvorenih šuteva koje smo promašili. U poslednjoj četvrtini ubacili smo tri šuta za tri... Tako da, sve u svemu, ovaj, to je to... Ono što je jako bitno za ovu utakmicu, dobili smo ih u skoku što je jako bitna stavka jer je Zvezda dominantna na nivou Evrolige. Čestitam Zvezdi na svemu postignutom do sada, na današnjoj fer i korektnoj igri, želim kolegi Saletu Obradoviću i Zvezdi sve najbolje u nastavku ABA lige i Evrolige. Čestitam mojim igračima što su pokazali karakter, ali moram reći da deo zasluga ide na račun publike koja je bila fenomenalna. Ponosan sam kako su nas podržali, i osetili smo ih na terenu, u trenutku kada smo bili u minusu znali su da nas porže, poguraju.

Jovanović je takođe rekao da je jedan od bitnih faktora u pobedi bila i bolja odbrana na Jagu u drugom poluvremenu.

- Zvezda ima kompletan roster. Uz odsustvo dva igrača opet imaju jako kvalitetn roster. Naša odluka je bila da branimo pik end rol sa Jagom, znali smo da će biti dosta na lopti jer se novi plej nije još uklopio. Prvo poluvreme smo praktično odustali i nismo pratili plan koji smo napravili, Jago je dosta razigravao i pogađali su, imao je osam asistencija. Pojačali smo na njemu pritisak i to je dalo rezultata. Kada smo mu ograničili da kreira, uspeli smo bolje i da pariramo.

