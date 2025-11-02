Barselona poražena od Mursije, Vil Klajburn najgori na terenu.
KLAJBURN UNIŠTIO PARTIZAN, PA SE RASPAO PROTIV MURSIJE! Bio je očajan, sada mu se svi smeju...
Košarkaši Barselone poraženi su od Mursije 78:81 u meču 5. kola ACB lige.
Katalonci su gubili sve vreme - od prvog do poslednjeg minuta meča odigranog u "Blaugrani".
Partizan - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Pre samo nekoliko dana šokirali su Partizan u Beogradskoj areni, trojkom Vila Klajburna sa 12 metara, a Amerikanac je upravo protiv Mursije ostvario učinak od svega 2 poena...
Tornike Šengelija bio je daleko najbolji u poraženom timu sa 21 poenom, Brizuela je imao 11, po 10 su ubacili Vili Ernangomes i Kevin Panter.
