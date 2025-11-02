Slušaj vest

Košarkaši Barselone poraženi su od Mursije 78:81 u meču 5. kola ACB lige.

Katalonci su gubili sve vreme - od prvog do poslednjeg minuta meča odigranog u "Blaugrani".

Partizan - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Pre samo nekoliko dana šokirali su Partizan u Beogradskoj areni, trojkom Vila Klajburna sa 12 metara, a Amerikanac je upravo protiv Mursije ostvario učinak od svega 2 poena...

Tornike Šengelija bio je daleko najbolji u poraženom timu sa 21 poenom, Brizuela je imao 11, po 10 su ubacili Vili Ernangomes i Kevin Panter.

