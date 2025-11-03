Nikola Jović je uspeo da baci na pod Luku Dončića.
NBA
JOVIĆ ODUVAO DONČIĆA I BACIO GA NA POD! Slovenac pravi čuda, ali u ovom duelu sa Srbinom nije imao šanse!
Srbin nije odigrao meč koji će pamtiti, čak je bio daleko od toga.
I nije mogao da uradi puno toga kako bi zaustavio "vanzemaljsku" košarku Slovenca koji je u neverovatnoj formi na početku sezone, ali je uspeo da, barem u jednom duelu bude bolji od njega.
Luka Dončić na utakmici protiv Majamija Foto: Jessie Alcheh/FR171746 AP
Majami je poražen od Lejkersa, a Nikola Jović je postigao devet poena uz tri skoka i dve asistencije.
U jednom duelu ispod koša Dončić je probao da sačuva srpskog reprezentativca, Jović je prilikom kontakta u okretu oduvao Luku koji je zbog toga završio na podu.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Majami trenutno ima učinak od po tri pobede i poraza, a Jović je na šest utakmica u proseku beležio devet poena, 4,2 skoka i 2,4 asistencije.
