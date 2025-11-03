Slušaj vest

Srbin nije odigrao meč koji će pamtiti, čak je bio daleko od toga.

I nije mogao da uradi puno toga kako bi zaustavio "vanzemaljsku" košarku Slovenca koji je u neverovatnoj formi na početku sezone, ali je uspeo da, barem u jednom duelu bude bolji od njega.

Luka Dončić na utakmici protiv Majamija Foto: Jessie Alcheh/FR171746 AP

Majami je poražen od Lejkersa, a Nikola Jović je postigao devet poena uz tri skoka i dve asistencije.

U jednom duelu ispod koša Dončić je probao da sačuva srpskog reprezentativca, Jović je prilikom kontakta u okretu oduvao Luku koji je zbog toga završio na podu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Majami trenutno ima učinak od po tri pobede i poraza, a Jović je na šest utakmica u proseku beležio devet poena, 4,2 skoka i 2,4 asistencije.

Ne propustiteKošarkaLUKA DONČIĆ ISPISAO ISTORIJU U NBA! Slovenac igra vanzemaljsku košarku, Nikola Jović je mogao samo da gleda magiju!
Nikola Jović i Luka Dončić
KošarkaSTEF KARI ZAGRMEO! Zvezda Voriorsa besna!
profimedia-0994712834.jpg
KošarkaKLUB POTVRDIO UŽASNE VESTI! Poznato je kolika pauza čeka jednog od najboljih igrača Atlante!
Trej Jang
KošarkaSKANDAL MAJSTOR! OVAJ ČOVEK NE ZNA ZA GRANICE! Oglasio se kontroverzni košarkaš posle svađe sa trenerom i suspenzije: ""

Bonus video:

Nikola Jović raskrvario prst Izvor: Arena 1 Premium