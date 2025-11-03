Slušaj vest

Denver je doživeo bolan poraz od Portlanda (109:107) tokom vikenda, ali rezultat je ostao u senci sramotnog suđenja koje je izazvalo buru među navijačima i.

Ključni trenutak desio se kada je Nikolu Jokića doslovno obgrlio protivnički igrač Tumani Kamara, a umesto očiglednog faula, sudije su pokazale da je reč o „mrtvoj lopti“, ostavivši srpskog asa u neverici.

Situacija je dodatno uzavrela nakon što je Sudijska komisija NBA lige izdala saopštenje u kojem je podržala odluku sa parketa, uz objašnjenje da je Kamara navodno postupio u skladu s pravilima igre.

Nikola Jokić na utakmici Portland - Denver Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Takvo tumačenje izazvalo je ogorčenje u redovima Denvera, koji su poručili da su umorni od nepravde i dvostrukih aršina prema Jokiću, igraču koji godinama ne dobija tretman kakav zaslužuje kao dvostruki MVP i najbolji košarkaš planete. Trener Dejvid Adelman jasno je poručio da će Nagetsi ubuduće „igrati istom merom".

"Moramo da naučimo momke da to rade. Ako ti je dozvoljeno da nekog obuhvatiš s leđa obema rukama, sve dok dodirneš loptu, to je podbacivanje - to je osnovna stvar koju moram da uvedem na treningu", rekao je Dejvid i potom dodao:

"Dakle, to ćemo sigurno raditi od sada", zaključio je nezadovoljni trener Denvera.

Šta se desilo?

Na četiri sekunde pre kraja, pri rezultatu 107:107, Kem Džonson je izblokiran na prodoru, ali je ostao posed za Denver. Marej je izveo aut. Video je Jokića u reketu i bacio mu loptu. Kamara je obgrlio i povukao s leđa Srbina kako bi ga sprečio da postigne lake poene, ali umesto čistog faula, i dva bacanja za Nikolu, dosuđena je "mrtva lopta".

Jokić je bio zatečen kada je video šta su svirali. Bunili su se i sa klupe Nagetsa, ali uzalud, arbitri nisu promenili odluku.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Nikola Jokić citira Tomija Šelbija Izvor: YouTube/DNVR Sports