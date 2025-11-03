Slušaj vest

Trener LA Klipersa Tajron Lu jasno je stavio do znanja da i dalje ima puno poverenje u Bogdana Bogdanovića, uprkos problemima sa povredama koji su ga pratili od leta.

Kapiten srpske reprezentacije peh je doživeo već na startu Evropskog prvenstva, kada je povredio zadnju ložu, a situacija se dodatno zakomplikovala nakon što je ponovo osetio bol tokom predsezone.

Bogdan Bogdanović protiv Portlanda Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Lu je naglasio da je najvažnije da se Bogdanović ne vraća na teren pre vremena, već da potpuno zaleči povredu.

"Rekao sam Bogdanu isto što sam rekao i Bilu – ne možeš da žuriš. Ne možeš da se ljutiš i budeš frustriran", rekao je Lu i dodao:

"Propustili su mesece treninga. Propuštena je predsezona, pripreme. Čekaćemo ih. Samo neka pronađu ritam, da razrade noge, uđu u pravu kondiciju. Mi ne odustajemo od njih. Ne trebaju biti frustrirani".

Srpski bek ove sezone je odigrao tri utakmice, ali još uvek traži pravu formu. U duelu protiv Portlanda proveo je gotovo 24 minuta u igri, ali nije uspeo da se upiše u listu strelaca.

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1