Trener LA Klipersa Tajron Lu jasno je stavio do znanja da i dalje ima puno poverenje u Bogdana Bogdanovića, uprkos problemima sa povredama koji su ga pratili od leta.

Kapiten srpske reprezentacije peh je doživeo već na startu Evropskog prvenstva, kada je povredio zadnju ložu, a situacija se dodatno zakomplikovala nakon što je ponovo osetio bol tokom predsezone.

Lu je naglasio da je najvažnije da se Bogdanović ne vraća na teren pre vremena, već da potpuno zaleči povredu.

"Rekao sam Bogdanu isto što sam rekao i Bilu – ne možeš da žuriš. Ne možeš da se ljutiš i budeš frustriran", rekao je Lu i dodao:

"Propustili su mesece treninga. Propuštena je predsezona, pripreme. Čekaćemo ih. Samo neka pronađu ritam, da razrade noge, uđu u pravu kondiciju. Mi ne odustajemo od njih. Ne trebaju biti frustrirani".

Srpski bek ove sezone je odigrao tri utakmice, ali još uvek traži pravu formu. U duelu protiv Portlanda proveo je gotovo 24 minuta u igri, ali nije uspeo da se upiše u listu strelaca.