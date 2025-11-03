Slušaj vest

Košarkaše Partizana danas od 17 sati očekuje novo gostovanje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ovog puta u okviru petog kola regionalnog šampionata.

Parni valjak u meč ABA lige ulazi posle trijumfa nad ekipom Borca u Beogradskoj areni (85:74), dok je Dubai u prethodnom kolu slavio protiv Krke iz Novog Mesta sa 79:83.

O predstojećem duelu govorio je i Dilan Osetkovski:

"Očekujem dobru utakmicu, dve kvalitetne ekipe će se boriti svih 40 minuta, pa ćemo videti kako će se završiti", rekao je Osetkovski.

