"VIDEĆEMO KAKO ĆE SE ZAVRŠTITI" Osetkovski otkrio šta očekuje od utakmice protiv Dubaija!
Košarkaše Partizana danas od 17 sati očekuje novo gostovanje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ovog puta u okviru petog kola regionalnog šampionata.
Parni valjak u meč ABA lige ulazi posle trijumfa nad ekipom Borca u Beogradskoj areni (85:74), dok je Dubai u prethodnom kolu slavio protiv Krke iz Novog Mesta sa 79:83.
O predstojećem duelu govorio je i Dilan Osetkovski:
"Očekujem dobru utakmicu, dve kvalitetne ekipe će se boriti svih 40 minuta, pa ćemo videti kako će se završiti", rekao je Osetkovski.
