Košarkaš Crvene zvezdeDevonte Grejem već duže vremena nalazi se van terena zbog povrede koju je zaradio u prijateljskom meču protiv Fenerbahčea kraj septembra ove godine.

Grejem je u izjavi za "Sport klub" tokom Evroliginog događaja "Bounce for Good", otkrio da se vraća na parket kroz dve nedelje:

- Očekujem da zaigram za sedam do 14 dana - rekao je Grejem.

Grejem je u Crvenu zvezdu stigao sa etiketom kapitalnog pojačanja, ali je povreda u ranoj fazi priprema naterala klub i tim na adaptacije.

Sada će biti interesantno videti kako će se ekipa ukomponovati sa povratkom još jednog bitnog igrača u spoljnoj liniji.

