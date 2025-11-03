Najavio povratak na parket kroz dve sedmice.
DEVONTE GREJEM ISKRENO O SVOM POVRATKU NA TEREN: Amerikanac se muči sa povredom...
Košarkaš Crvene zvezdeDevonte Grejem već duže vremena nalazi se van terena zbog povrede koju je zaradio u prijateljskom meču protiv Fenerbahčea kraj septembra ove godine.
Grejem je u izjavi za "Sport klub" tokom Evroliginog događaja "Bounce for Good", otkrio da se vraća na parket kroz dve nedelje:
- Očekujem da zaigram za sedam do 14 dana - rekao je Grejem.
Grejem je u Crvenu zvezdu stigao sa etiketom kapitalnog pojačanja, ali je povreda u ranoj fazi priprema naterala klub i tim na adaptacije.
Sada će biti interesantno videti kako će se ekipa ukomponovati sa povratkom još jednog bitnog igrača u spoljnoj liniji.
