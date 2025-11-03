Slušaj vest

Košarkaši Partizana doživeli su novi, ukupno treći vezani poraz.

Nakon Hapoela i Barselone, Partizanu je ovoga puta "glave" došao i Dubai, koji je bez pola tima izašao na crtu crno-belima i slavio sa 82:70.

Partizan je do sredine treće četvrtine izgledao kao tim koji zna šta želi na terenu, uz visoku dozu borbenosti celokupnog tima.

I taman kada su se navijači Partizana ponadali da će crno-beli okončati tu famoznu treću deonicu kao pobednici, dogodio se preokret - i stari scenario koji nastavlja da zakopava Partizan u crnu zemlju sa početka sezone.

Prelomni detalj dogodio se nakon 4. lične Tajrika Džonsa. Tada je Dubai otišao prvo na pet razlike, a onda posle dva promašaja Pokuševskog, od kojih je jedan bio čist zicer, stekao plus 11 za svega minut i tako praktično rešio duel pred start četvrte četvrtine.

Poslednja četvrtina nije dostojna bilo kakvog komentara, jer je Partizan stao...

U Partizanu, barem za sada, ne postoji lider koji bi povukao kočnicu kada nastanu preblomi. Naprotiv, srlja se iz greške u greške i hrli ka porazima.

Vreme je da se dobra utakmica Partizana produži na 40 minuta, jer ovako, četa Željka Obradovića neće stići nigde.

