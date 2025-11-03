Slušaj vest

Košarkaši Partizana i drugi put ove sezone doživeli su težak poraz u Dubaiju.

Ovog puta, crno-beli su izgubili u okviru ABA lige.

Partizan je dobro igrao 28 minuta, a onda se u samo dva minuta raspao.

Logično, trener Željko Obradović je bio veoma nezadovoljan posle poraza.

"Čestitam Dubaiju na zasluženoj pobedi. Do sredine treće deonice utakmica je bila zanimljiva, ali smo potpuno stali, prestali smo da igramo, a pojedini igrači su delovali kao da nemaju želju da igraju. Nekoliko dana ranije smo odigrali sa mnogo energije porotiv Barselone, očekivao sam sličnu reakciju i večeras pred Olimpijakos, ali umesto toga usledilo je nešto što ne želim da vidim."

Obradović je dodao da je veoma razočaran.

"Prikazali smo jako lošu sliku, uradićemo sve da se nikada ne ponovi. Atmosfera je bila sjajna, a ljudi na tribina su zaslužili da im se moji igrači predstave u lepom izdanju, ali umesto toga oni su izgledali sramotno, baš sramotno. Jako, jako sam razočaran. Posle nekoliko bolnih poraza, uz probleme sa povredama, pokazali smo karakter, volju i želju, posebnu u drugom poluvremenu, kada smo dominirali i zasluženo stigli do pobede, koja nam mnogo znači u rezultatskom, ali i psihološkom smislu. Hvala navijačima na podršci", rekao je Željko Obradović.