Trijumf "pantera".
ABA LIGA! FMP pobedio Borac!
FMP je do trijumfa predovdio Lazar Stefanović sa 25 poena, peskokova i dve ukradene lopte.
Partizan - FMP Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Odlična podrška mu je bio Filip Rebrača sa 19 poena i sedam uhvaćenih lopti, a dvocifren ej bio još Kristijan Judžin sa 14 koševa.
U ekipi Borca najbolji je bio Marko Jošilo sa 19 poena i četiri skoka, a Nikola Manojlović meč je završio sa 14 poena i sedam uhvaćenih lopti.
FMP ima dve pobede i dva poraza u ABA ligi, dok Borac ima učinak 1-3.
U sledećem kolu FMP će dočekati Krku, a Borac će gostovati Klužu.
