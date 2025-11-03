Slušaj vest

Košarkaši FMP-a pobedili su Borac 83:72 u 5. kola ABA lige, u grupi A.

FMP je do trijumfa predovdio Lazar Stefanović sa 25 poena, peskokova i dve ukradene lopte.

Partizan - FMP Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Odlična podrška mu je bio Filip Rebrača sa 19 poena i sedam uhvaćenih lopti, a dvocifren ej bio još Kristijan Judžin sa 14 koševa.

U ekipi Borca najbolji je bio Marko Jošilo sa 19 poena i četiri skoka, a Nikola Manojlović meč je završio sa 14 poena i sedam uhvaćenih lopti.

FMP ima dve pobede i dva poraza u ABA ligi, dok Borac ima učinak 1-3.

U sledećem kolu FMP će dočekati Krku, a Borac će gostovati Klužu.

